$77.0291.25

Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского от футбола на четыре года

Матч ТВ

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета организации по этике об отстранении нападающего Владимира Писарского от футбола на четыре года, следует из протокола заседания, опубликованного на сайте РФС.

Апелляционный комитет РФС вынес вердикт по отстранению Писарского
© ФК «Сочи»

В июле комитет по этике РФС наложил на Писарского запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, три из которых — условно. В октябре футболисту продлили срок отстранения на четыре месяца из‑за дела о ставках.

Заседание апелляционного комитета РФС прошло 29 января.

— Отказать в удовлетворении жалобы Писарского В.В. на решение комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года. Оставить решение комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года в отношении Писарского В.В. в силе, — говорится в протоколе.

Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх). Футболиста подозревали в манипулировании исходом первого стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН». Встреча состоялась 28 мая в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Выступавший тогда за «Сочи» форвард получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. В июле самарские «Крылья Советов» расторгли контракт с игроком.

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости