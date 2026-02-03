Апелляционный комитет РФС вынес вердикт по отстранению Писарского

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета организации по этике об отстранении нападающего Владимира Писарского от футбола на четыре года, следует из протокола заседания, опубликованного на сайте РФС.

© ФК «Сочи»

В июле комитет по этике РФС наложил на Писарского запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, три из которых — условно. В октябре футболисту продлили срок отстранения на четыре месяца из‑за дела о ставках.

Заседание апелляционного комитета РФС прошло 29 января.

— Отказать в удовлетворении жалобы Писарского В.В. на решение комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года. Оставить решение комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года в отношении Писарского В.В. в силе, — говорится в протоколе.

Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх). Футболиста подозревали в манипулировании исходом первого стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН». Встреча состоялась 28 мая в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Выступавший тогда за «Сочи» форвард получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. В июле самарские «Крылья Советов» расторгли контракт с игроком.