Игрок "Аль-Насра" перешел в "Зенит"

Игрок "Аль-Насра" Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит".

По информации источника, сине-бело-голубые заплатят 2,5 миллиона евро за полгода аренды игрока.

Ранее Джон Дуран выступал за "Фенербахче" на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение "Аль-Насра" с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.