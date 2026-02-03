Главный тренер высказался о критике «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, кто критикует игру его команды.

– Я слышу совершенно другое. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда в на континенте – много забиваем, играем на ноль. Возможно, у меня другие источники.

– С чем связана такая разница мнений британских и зарубежных экспертов?

– Я не знаю, о ком именно идет речь. Пришлите мне имена, адреса и электронную почту [тех, кто критикует «Арсенал»] – возможно, мы сможем поговорить, но я не могу дать вам огромный список всех людей, – сказал Артета на пресс-конференции перед ответным матчем с «Челси» в Кубке английской лиги.