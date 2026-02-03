Опубликован топ самых дорогих переходов трансферного дедлайна

Статистический портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих трансферов, свершившихся в последний день зимнего окна. Возглавил рейтинг норвежский нападающий Йёрген Странн Ларсен, который перешёл из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас» за € 49,7 млн.

В тройку самых дорогих сделок также вошли трансфер нигерийца Адемолы Лукмана из «Аталанты» в «Атлетико» (€ 35 млн) и переход его соотечественника Джорджа Иленихены из «Монако» в «Аль-Иттихад» (€ 33 млн). Трансферное окно в большинстве топ-чемпионатов закрылось в понедельник, 2 февраля.

Топ-10 самых дорогих трансферов зимы — 2025/2026 по версии Transfermarkt:

1. Йёрген Странн Ларсен, «Вулверхэмптона» — «Кристал Пэлас», € 49,7 млн.

2. Адемола Лукман, «Аталанта» — «Атлетико», € 35 млн.

3. Джордж Иленихена, «Монако» — «Аль-Иттихад», € 33 млн.

4. Карим Бензема, «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль», € 25 млн.

5. Саймон Буабре, «Неом» — «Аль-Хиляль», € 23 млн.

6. Нилсон Ангуло, «Андерлехт» — «Сандерленд», € 17,34 млн.

7. Родриго Мендоса, «Эльче» — «Атлетико», € 16 млн.

8. Руди Матондо, «Осер» — ФК «Париж», € 15 млн.

9. Адриан Лахдо, «Хаммарбю» — «Комо», € 11,94 млн.

10. Исмаэль Коне, «Марсель» — «Сассуоло», € 10 млн.