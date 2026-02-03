ЦСКА пытался подписать аргентинского футболиста

Вингер «Бока Хуниорс» Эзекьель Зебальос мог оказаться в ЦСКА этой зимой. Армейцы выходили на аргентинца с предложением 10 млн долларов, но получили отказ.

«Бока Хуниорс» не планирует отпускать игрока и рассчитывает продлить с ним контракт, однако ЦСКА предпримет еще одну попытку подписать аргентинца.

Зебальос оценивается в 7 млн евро на Transfermarkt. Ранее выступал за молодежные сборные Аргентины.

На старте нового сезона чемпионата Зебальос провел три матча, в которых отметился голом и голевой передачей.