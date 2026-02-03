Тренер вратарей сборной России отправился в ОАЭ

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отправился в рабочую поездку в ОАЭ, чтобы отсмотреть кандидатов для вызова в национальную команду.

Специалист планирует побывать в расположении нескольких команд РПЛ, которые проводят сборы в ОАЭ, и после отправиться в Турцию. Видео с Кафановым опубликовала пресс‑служба тольяттинского «Акрона».

— Цель моего приезда в ОАЭ — просмотр вратарей‑кандидатов в сборную. В эти дни в Абу‑Даби пройдет Зимний Кубок РПЛ, можно посмотреть всех кандидатов — лучше обстоятельств для этого не придумаешь. В том числе, хочется посетить тренировки команд, не участвующих в турнире: «Акрон» — первый клуб, куда приехал. После ОАЭ отправлюсь в Турцию, где, надеюсь удастся посмотреть остальных. Специфика в том, что вскоре нужно будет подавать расширенный список в сборную на мартовскую паузу, когда сезон ещё не возобновится. Окончательный список обычно подаётся после первого весеннего тура, поэтому хочется иметь представление, кто из вратарей в какой форме находится, — сказал Кафанов.

В ноябре вратарь «Акрона» Виталий Гудиев был вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Чили и Перу. Голкипер провел две игры на скамейке запасных.

