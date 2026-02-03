В ПАОКе сообщили, что близки к соглашению по аренде Чалова в турецкий клуб

В пресс‑службе греческого ПАОКа заявили «Матч ТВ», что клуб ведет переговоры по поводу перехода российского футболиста Федора Чалова в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

© Матч ТВ

Чалов играет за ПАОК с лета 2024 года. За это время 27‑летний форвард провел 64 матча, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач.

— Мы ведем переговоры с «Кайсериспором» по поводу аренды Федора Чалова до лета. Мы близки к договоренности, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе греческого клуба.

Прямые трансляции матчей чемпионата Турции смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.