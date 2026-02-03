«Зенит» обыграл «Динамо» в матче Зимнего Кубка

В матче первого тура Зимнего Кубка РПЛ петербургский «Зенит» победил московское «Динамо». «Сине-бело-голубые» переиграли соперника со счётом 2:1.

Счёт в матче «Зенит» открыл на 32-й минуте после точного удара нападающего Александра Ерохина. Но на 59-й минуте бразильский хавбек «бело-голубых» Бителло помог своей команде отыграться.

Победный мяч петербуржцев провел защитник Нино на 76-й минуте.

Помимо «Зенита» и «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ также принимают участие ЦСКА и «Краснодар».