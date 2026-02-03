Семак обозначил главную задачу "Зенита" в Зимнем Кубке

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил, какая задача стоит перед командой в Зимнем Кубке РПЛ.

© Rusfootball

По словам Сергея Семака, игроки "Зенита" должны получить игровую практику, благодаря участию в Зимнем Кубке РПЛ.

"Мы хотим, чтобы каждый игрок получил игровое время, чтобы мы могли принимать решение, что делать дальше. Да, на каких-то позициях у нас недобор, есть игроки, которые действуют на непрофильных позициях. Но в целом задача — получить игровую практику", — приводит слова Семака "Матч ТВ".

Первый матч в рамках Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" проходит в эти минуты на стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби. Следующие встречи турнира состоятся 6 и 10 февраля.

"Зенит" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков после 18-ти туров чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.