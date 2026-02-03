Кафанов: вратарь «Акрона» еще не реализовал себя полностью

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкипер тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев провел хороший отрезок сезона, но пока не продемонстрировал максимальный уровень своих возможностей.

Гудиев перешел в «Акрон» в июле 2025 года. В текущем сезоне 30‑летний вратарь провел 17 матчей, в трех из которых оставил ворота неприкосновенными. В ноябре он был вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Чили и Перу, но провел обе игры на скамейке запасных.

— Знаю Виталия достаточно давно. Обратил внимание, когда он еще начинал карьеру в «Алании». Его папа тоже был вратарем, а вратарские династии всегда сами по себе интересные. Мы познакомились с Казимиром Гудиевым, когда Виталию было 18 лет. Тогда хотел пригласить сына в казанский «Рубин». Думаю, что Виталий полностью себя еще не реализовал в российском футболе. Перед вызовом в сборную очень хорошо себя проявил, особенно на последнем отрезке, где помог «Акрону» набрать 10 очков в четырех матчах и выбраться из нижней части турнирной таблицы. В сборной он тоже оставил очень хорошее впечатление. Надеюсь, что и дальше он будет держать уровень, который он поднял в первой половине чемпионата, — приводит слова Кафанова пресс‑служба «Акрона».

После 18 туров в МИР РПЛ «Акрон» располагается на девятой позиции турнирной таблицы, набрав 21 очко.

