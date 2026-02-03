Вынесено решение по делу о разделе имущества между Сафоновым и его экс-женой

Никулинский районный суд Москвы вынес решение в пользу вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в деле о разделе имущества между голкипером и его бывшей женой Анастасией, передает Sport Baza.

Сафонов просил суд признать за Анастасией право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллионов рублей. Анастасия же просила разделить еще один автомобиль Сафонова, а также взыскать с футболиста половину денег, которые он заработал после их расставания.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.