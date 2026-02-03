Комментатор перепутал Мостовых

Комментатор матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1, идёт второй тайм) Роман Трушечкин дважды допустил ошибку, назвав полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового Александром Мостовым. В своих социальных сетях клуб из города на Неве иронично отреагировал на путаницу Трушечкина.

«Зенит» опубликовал фото Мостового с матча в своём телеграм-канале и подписал: