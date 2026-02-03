Экс-тренер «Арсенала» оценил текущий уровень игры Сафонова

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался об уровне игры российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. В нынешнем сезоне Сафонов провёл шесть матчей в составе парижан, в которых пропустил пять мячей.

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», — приводит слова Венгера «РБ Спорт».

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан россиянин выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат Франции. В нынешнем сезоне Матвей помог «ПСЖ» стать победителем Межконтинентального кубка.