Названы причины проблем Захаряна

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал причины, по которым Арсен Захарян плохо выступает в «Реал Сосьедаде».

© Соцсети

«Возможно, есть ещё проблема с характером, высокий уровень конкуренции в команде. Не надо забывать, что Захарян в другой стране, в клубе другие требования, но у Арсена всё наладится. Желаю ему, чтобы ситуация изменилась» - сказал Гранат.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. 25 августа дебютировал в матче против «Лас-Пальмаса». За время пребывания в испанскому клубе Захарян принял участие в 60 матчах и забил три гола. В этом сезоне он сыграл 16 игр и результативными действиями не отличился.

За время нахождения в «Реал Сосьедаде» Захарян неоднократно получал травмы, которые приводили к пропуску матчей. Среди них – воспаление сухожилия, тендинит, трещина сухожилия и травма берцовой кости. В 2024 года ему потребовалась операция из-за травмы малоберцовых сухожилий. 17 января нынешнего года 22-летний полузащитник повредил икроножную мышцу. Из-за этого он пропустил матч против «Барселоны» в 20 туре Ла Лиги. Захарян выбыл на неделю по причине этой травмы.

Во многом из-за проблем со здоровьем главный тренер команды Пеллегрино Матараццо рассматривает варианты продажи Захаряна или аренды в другой клуб.