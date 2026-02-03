Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»

Утром 3 февраля «Аль-Наср» провёл тренировку для футболистов, не принявших участие в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» (0:1), который состоялся в понедельник, 2 февраля. При этом на тренировке отсутствовал капитан и нападающий команды Криштиану Роналду, не игравший в указанной встрече. Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осейми на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что 40-летний форвард может покинуть клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно, поскольку он чувствует себя несчастным в «Аль-Насре» и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе и МЛС.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.