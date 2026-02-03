ЖФК "Локомотив" выиграл международный турнир в Сочи

Футболистки московского "Локомотива" выиграли международный товарищеский турнир "Бридж ЦСКА". Соревнования проходили на стадионе академии футбольного клуба "Сочи".

В финале "Локомотив" обыграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 0:0.

Третье место занял белорусский "Днепр-Могилев". Также участие в турнире принимал сербский "Спартак".

Турнир "Бридж ЦСКА" был организован женским футбольным клубом ЦСКА. Соревнования проходили с 25 января по 3 февраля. На групповом этапе четыре команды сыграли друг с другом по одному разу и определили участников финала и матча за третье место.