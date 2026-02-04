Легионер Гарсия оценил влияние Карседо на «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия заявил «Матч ТВ», что новый главный тренер команды Хуан Карседо добавил коллективу свежей энергии.

Карседо был назначен на должность главного тренера «красно‑белых» в начале января. Испанец сменил на этой должности Деяна Станковича.

— Что принципиально нового вы почувствовали в тренировках с приходом Карседо?

— В целом футбол — это эмоции, позитивная энергия. С приходом тренерского штаба появилось что‑то новое, конечно. Новые эмоции, новая энергия. Надеюсь, что это принесет нам удачи и позволит побеждать, — сказал Гарсия «Матч ТВ».

По итогам 18 туров МИР РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.