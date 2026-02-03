Футболисты ЦСКА обыграли «Краснодар» в Зимнем кубке РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА победил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в столице Объединeнных Арабских Эмиратов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Встреча состоялась в Абу-Даби и закончилась победой московской команды в серии пенальти 5:4. Основное время матча завершилось вничью 2:2. Мячи у ЦСКА забили Лусиано Гонду (12-я минута) и Даниил Круговой (37-я минута), в составе «краснодарцев» отличились Дэвид Мозес (56-я минута) и Магомед Гусейнов (85-я минута). Следующий матч в Зимнем Кубке РПЛ «красно-синие» сыграют с московским «Динамо» 6 февраля.

В чемпионате России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В рамках 19-го тура премьер-лиги «армейская» команда сыграет в Грозном с «Ахматом» 1 марта.