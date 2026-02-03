Президент ФИФА Инфантино внесен в базу сайта «Миротворец»*

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

— Моральный дегенерат, — написано в профайле главы ФИФА на сайте.

Ранее Инфантино заявил, что ФИФА обязана рассмотреть вопрос снятия запрета с российских сборных и команд на участие в международных турнирах. Президент ФИФА добавил, что следует рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, чтобы никогда не отстранять сборные по политическим мотивам.