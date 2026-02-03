ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти одержал победу над «Краснодаром» в матче первого тура Winline Зимнего кубка Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ПФК ЦСКА

Основное время встречи в Абу‑Даби завершилась со счетом 2:2. У армейцев голы забили Лусиано (11‑я минута) и Данил Круговой (37), у «быков» отличились Дэвид Мозес (54) и Эльдар Гусейнов (85). В серии пенальти точнее были футболисты «красно‑синих» — 5:4.

На 38‑й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «быков» Жуниор Жубал, которого заменил Диего Коста. На 57‑й минуте прямую красную карточку получил защитник армейцев Мойзес. «Красно‑синие» продолжили играть в меньшинстве, так как по регламенту только за получение второго предупреждения предусмотрена замена. Также на 65‑й минуте за второй «горчичник» удален защитник «Краснодара» Степан Садчиков, вместо него на поле вышел Ефим Буркин.

ЦСКА набрал 2 очка и занимает второе место в таблице, «Краснодар» (1) идет на третьей строчке.

Во втором туре команда Фабио Челестини сыграет с московским «Динамо», а «Краснодар» встретится с петербургским «Зенитом». Обе игры пройдут в пятницу.

Прямые трансляции всех матчей Зимнего кубка РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Winline Зимний кубок РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:2 (2:0)

Голы: Лусиано, 11 (ВИДЕО). Круговой, 37 (ВИДЕО). — Мозес, 54 (ВИДЕО). Гусейнов, 85 (ВИДЕО).

Удаления: Мойзес, 57. — Жубал, 37. Садчиков, 65.