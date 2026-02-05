Сперцян прокомментировал игру Сафонова в ПСЖ

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал игру вратаря сборной России Матвея Сафонова за "ПСЖ".

© ФК "Краснодар"

"Красавец, рады за него! Смотрим, болеем. На пенальти он, конечно, мастер", - сказал Сперцян "Матч ТВ".

1 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался на выезде со "Страсбургом". Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1.

Напомним, российский голкипер Матвей Сафонов во второй встрече подряд после травмы руки вышел в стартовом составе команды. На 21-й минуте при счете 0:0 вратарь сборной России отразил пенальти.