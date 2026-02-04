Журова высказалась об обращении эстонских клубов в УЕФА

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что УЕФА должен самостоятельно решать вопрос о солидарных выплатах России.

Ранее сообщалось, что 28 футбольных клубов из Эстонии обратились в УЕФА с требованием остановить выплаты российским командам и призвали исключить Россию из союза.

– Можно ли это назвать очередными провокациями?

– Конечно, они разогревают эту ситуацию. Очень не хотят, чтобы мы вернулись.

Там есть свои процедуры, даже поддержка других программ, которые ведутся международной федерацией. Поэтому это не их ума дело, если честно. Федерация сама разберется, кому и что платить, – сказала Журова.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В августе 2025 года сообщалось, что УЕФА с 2022 года перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) 10,8 млн евро в качестве солидарных выплат. В декабре 2025-го стало известно, что РФС получит от УЕФА в рамках солидарных выплат для клубов, которые не выступают в еврокубках, еще 3,83 млн евро.