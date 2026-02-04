Полузащитник Макаров сравнил атмосферу на футболе в России и Турции

Макаров об атмосфере на футболе в Турции: «В России я такой антураж только на ЧМ-2018 видел. Здесь стадион гудит каждую секунду – у меня уши закладывало!»
Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров сравнил атмосферу на футболе в России и Турции после дебютного матча за команду против «Галатасарая» (0:4).
– В целом ожидания от дебюта совпали с реальностью?
– Я всегда мечтал сыграть против топ-команд и рад, что в первом же матче в Турции это желание осуществилось. Конечно, хотелось бы выйти на такую игру в оптимальной форме, и всё равно я доволен. После такого дебюта уже ничего не страшно. В следующем матче надо забирать три очка.
– Антураж не сравнить с российскими стадионами?
– Я лично такой только на ЧМ-2018 видел. А сам играл в похожей атмосфере в финале Кубка России – со «Спартаком» в «Лужниках».
Тогда тоже собралось много народа, но поддержка все-таки была не такая яростная, как у «Галатасарая». Здесь стадион гудит каждую секунду – у меня уши закладывало! – сказал Макаров.
«Локо», «Балтика» и «Ростов» интересовались Козловым. «Краснодар» отказался отпускать хавбека после ухода Перрена («Мутко против»)
Кучеров с 1+3 – 2-я звезда дня в НХЛ. Хорват с 2+1 – 1-й, Джарвис с дублем – 3-й
Макаров об атмосфере на футболе в Турции: «В России я такой антураж только на ЧМ-2018 видел. Здесь стадион гудит каждую секунду – у меня уши закладывало!»
«Локо», «Балтика» и «Ростов» интересовались Козловым. «Краснодар» отказался отпускать хавбека после ухода Перрена («Мутко против»)
Кучеров с 1+3 – 2-я звезда дня в НХЛ. Хорват с 2+1 – 1-й, Джарвис с дублем – 3-й
Макаров об атмосфере на футболе в Турции: «В России я такой антураж только на ЧМ-2018 видел. Здесь стадион гудит каждую секунду – у меня уши закладывало!»