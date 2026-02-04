Полузащитник Макаров сравнил атмосферу на футболе в России и Турции

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров сравнил атмосферу на футболе в России и Турции после дебютного матча за команду против «Галатасарая» (0:4).

© Sports.ru

– В целом ожидания от дебюта совпали с реальностью?

– Я всегда мечтал сыграть против топ-команд и рад, что в первом же матче в Турции это желание осуществилось. Конечно, хотелось бы выйти на такую игру в оптимальной форме, и всё равно я доволен. После такого дебюта уже ничего не страшно. В следующем матче надо забирать три очка.

– Антураж не сравнить с российскими стадионами?

– Я лично такой только на ЧМ-2018 видел. А сам играл в похожей атмосфере в финале Кубка России – со «Спартаком» в «Лужниках».

Тогда тоже собралось много народа, но поддержка все-таки была не такая яростная, как у «Галатасарая». Здесь стадион гудит каждую секунду – у меня уши закладывало! – сказал Макаров.