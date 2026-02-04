Футболист Дмитриев рассказал об изменениях в «Спартаке»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал об изменениях в команде под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо, который возглавил красно-белых в январе 2026 года.

— Какие изменения в тренировочном процессе, кроме интенсивности, можешь отметить у Карседо?

— Наверное, стало больше тактики. Больше обратил внимание на какие‑то мелочи, которые только кажутся мелочами, а на самом деле оказываются важными элементами. Много чего нового.

— Правда, что он водит игроков за руку и показывает место на поле?

— Не прямо так. Мы можем понять, куда надо переместиться. Конечно, так он не делает.

— У Карседо больше работы с мячом или тактики?

— 50 на 50. Но сейчас только начало сборов. Понятно, с мячом мы будем больше работать чуть позже. Сейчас нам надо улучшать физическую готовность. При этом надо и тактику нарабатывать, потому что новый тренерский штаб, нужно друг друга понимать, — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».