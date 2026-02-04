Защитник "Зенита" отреагировал на слухи об уходе из команды

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался о своем будущем в санкт-петербургской команде.

© ФК "Зенит"

Дркушич подтвердил, что иностранные клубы проявляют к нему интерес, но на данный момент он продолжает тренировки с "Зенитом".

"Я игрок "Зенита", тренируюсь с командой. Наверное, я остаюсь тут, борюсь за место на поле в стартовом составе. А кого ставить — решение будет за тренером. Могу сказать, что этой зимой у меня были предложения из иностранного чемпионата", — приводит слова Дркушича "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что интерес к словенскому защитнику проявляет ПАОК. Сообщалось, что греческий клуб сделал предложение "Зениту" о трансфере Дркушича, поскольку не смог заключить сделку по другому игроку команды – защитнику Эраковичу.

Дркушич является игроком сине-бело-голубых с лета 2024 года. Он пополнил состав команды, перейдя из "Сочи" за 4 миллиона евро. В сезоне-2025/26 футболист вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах, в которых не записал на свой счет результативных действий. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.