Легионер ЦСКА оценил уход Дивеева

Полузащитник Матеус Алвес назвал переход защитника Игоря Дивеева в петербургский «Зенит» потерей для московской команды.

© ФК «Зенит»

Дивеев стал игроком «Зенита» в середине января, в обратном направлении последовал форвард Лусиано. Дивеев провел 203 матча за «красно‑синих».

— Уход Дивеева — большая потеря для ЦСКА. Потому что он был очень важным футболистом, это основной игрок обороны. Но мы сейчас видим Кирилла Данилова, который очень хорошо отыграл в матче с «Краснодаром». ЦСКА дает большие возможности ребятам из академии. И они тоже отдают себе отчет, что они представляют клуб, — приводит слова Алвеса «Чемпионат».

ЦСКА в пятницу сыграет с московским «Динамо» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби.

Прямую трансляцию игры смотрите с 14:30 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.