Футбольный агент: не могу объяснить, почему Кахигао остается в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о спортивном директоре московского «Спартака» Фрэнсисе Кахигао. Испанский специалист работает в «Спартаке» с января 2025 года.

— То, что «Спартак» — это ещё хуже («Зенита». — Прим. «Чемпионата»), я даже не спорю. Их даже обсуждать неинтересно, это очень плохо. Я, например, не понимаю… Вот ты можешь объяснить мне, каким образом спортивный директор сохраняет свою должность?

— Ну, конечно, не могу. Если честно, думаю, что и он сам не может. Полагаю, он сам, когда просыпается, думает: «Ну я же делаю столько дичи! Я 100 млн спустил не туда, ни с одним игроком фактически не попал в десятку. Так они мне ещё говорят, чтобы я привёл тренера. Со всеми тренерами провалил переговоры, привёл друга, с которым вырос, чтобы вместе пилить на трансферах».

— Тимур, ну давай без такого.

— Ладно, хорошо. Когда будет трансфер, тогда поговорим.

— Если говоришь такие вещи, нужно просто прилагать доказательства.

— Да, конечно, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»