В греческом ПАОКе объявили об уходе Чалова

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос о возможном переходе Федора Чалова в "Кайсериспор".

В пресс-службе греческого ПАОКа сообщили, что Федор Чалов прибыл в Турцию и в ближайшее время станет игроком "Кайсериспора".

"Сделка между клубами оформлена. Чалов должен быть уже в Турции", - приводит слова представителя пресс-службы ПАОКа "СЭ".

Федор Чалов выступает за греческий ПАОК с августа 2024 года - всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 64 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 5,5 миллионов евро.