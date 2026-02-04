Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о зарплатах футболистов.

© Rusfootball

По словам Милонова, ему не нравится, что футболисты получают так много денег - по его мнению, спорт интересен, когда он национальный, а не когда играют иностранные игроки.

- Видел больше: когда смотришь матч, там такие миллионы рублей бегают. И не только рублей. 60 млн — это, если брать московскую недвижимость, деньги достаточно скромные. Но мне не нравится, что они так много получают. Считаю, что это абсолютно неправильная трата денег, что спорт интересен, когда он национальный, не когда играют привозные биороботы, - цитирует Милонова "РБ Спорт".

Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - командам позволено вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщалось, что со следующего сезона лимит будет ужесточен, а через несколько лет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле".

Ранее стало известно, что Вендел, опоздавший на зимние сборы петербургского "Зенита", был оштрафован на 60 миллионов рублей.