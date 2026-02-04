«Краснодар» отказался отпускать полузащитника

«Краснодар» отказался отпускать Данилу Козлова.

По информации телеграм-канала «Мутко против», интерес к 21-летнему полузащитнику проявляли несколько клубов, в том числе «Ростов», «Локомотив» и «Балтика». «Быки» были готовы отдать игрока в аренду, но ситуация изменилась после перехода Гаэтана Перрена в «Лилль» – краснодарцы отказались отпускать российского футболиста.

В текущем сезоне Мир РПЛ Козлов провел 10 матчей, находясь на поле в среднем 12 минут. Его статистику можно найти здесь.