Канчельскис отреагировал на заявление президента ФИФА

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «Матч ТВ» выразил надежду, что Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени допустит российские команды к международным соревнованиям.

© ФК «Тобол»

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия запрета с российских сборных и клубов на участие в международных турнирах. Президент ФИФА добавил, что следует рассмотреть вопрос об изменении правил и закрепить в уставе положение о том, чтобы никогда не отстранять сборные по политическим мотивам.

— Можно ли верить, что в скором времени нас допустят?

— Конечно, хотелось бы. Спорт — это спорт, политика — это политика. Они не должны совмещаться, но ситуация такая… Хотелось бы, чтобы это были не слова, а было все на деле. Посмотрим, как это будет. В любом случае такого (отстранения) не должно быть. Посмотрим, дай бог, чтобы это все получилось и свершилось, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА с февраля 2022 года.