Легионер ЦСКА сравнил цены в России и Бразилии

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии.

По словам Алвеса, в России гораздо дороже стоит стрижка, однако цены в супермаркетах и ресторанах практически не отличаются.

- Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии — 800 рублей. Видите, какая разница? Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет, - цитирует Алвеса "СЭ".

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" летом 2025 года за 5,1 миллионов евро и заключил с клубом пятилетний контракт. Полузащитник провел за красно-синих во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона армейцы стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны.