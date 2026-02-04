Глушаков готов тренировать клубы Первой лиги

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что готов тренировать клубы PARI Первой лиги.

– Федор Смолов недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы не хотите получить UEFA Pro?

– У меня уже как 6 лет есть лицензия категории А. Сначала надо поработать где-то, а потом на Pro поступать.

– Можно пойти тренировать в ФНЛ.

– Открыт для разговоров и предложений, – сказал Глушаков.

Летом 2025 года экс-футболист объявил о завершении карьеры. В настоящее время Глушаков играет за медиафутбольную команду «СКА Ростов».