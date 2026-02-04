«Гамбург» наказал игрока за вождение в нетрезвом виде

«Гамбург» наказал полузащитника Жан-Люка Домпе за инцидент, в котором он сел за руль в нетрезвом состоянии.

В конце января футболист был остановлен полицией на дороге. В ходе проверки на алкотестере в его организме был обнаружен алкоголь. Клуб отреагировал на нарушение, отстранив француза от матчей.

Вчера руководство клуба провело еще одну дисциплинарную встречу с 30-летним игроком. Домпе сообщили, что он будет оштрафован на рекордную для клуба шестизначную сумму и не будет принимать участия в матчах Бундеслиги до дальнейшего уведомления.

Жан-Люк в очередной раз извинился, заявив: «Я понимаю, что простого извинения недостаточно. Я совершенно не оправдал ожиданий, возложенных на меня как на образец для подражания. Я совершил серьезные ошибки и, конечно же, приму на себя все последствия. Я понимаю разочарование клуба, тренерского штаба и всех болельщиков, которые поддерживали меня до этого момента. Мне невероятно жаль. Я также извиняюсь за то, что подвел команду в этот решающий период».

Француз также заявил о своем намерении заняться социальной работой.

Ожидается, что вингер вернется к тренировкам на этой неделе. Отмечается, что «Гамбург» будет следить за его прогрессом и оценивать шансы на возможное возвращение на поле.