Миранчук прокомментировал переход Баринова в ЦСКА

Антон Миранчук прокомментировал переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.

Хавбек "Динамо" подчеркнул, что смена клуба стала для Баринова важным личным шагом, и выразил поддержку бывшему партнёру по "Локомотиву".

Я ему просто желаю быть счастливым, делать то, что он любит, и наслаждаться футболом. Значит, пришло его время сделать такой непростой выбор, - цитирует Миранчука "Матч ТВ".

Напомним, Баринов подписал с ЦСКА долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2029 года. В первой части сезона РПЛ 29-летний полузащитник провёл 17 матчей, забил три мяча и оформил три ассиста.

"Локомотив" с 37 очками в копилке идёт на третьей строчке в чемпионате.