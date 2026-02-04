Появились новые подробности по уходу защитника из «Зенита»

Защитник «Зенита» Нино всё ещё может сменить клубную прописку этой зимой. На игрока по-прежнему всерьёз претендует «Палмейрас». Бразильскому клубу удалось добиться существенного прогресса в переговорах с самим Нино. Теперь «Палмейрас» приложит максимум усилий, чтобы уговорить «Зенит» на трансфер, сообщает Globo.

© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, «Зенит» пока не принял предложение «Палмейраса», точная сумма которого не разглашается. Но в Бразилии ждут положительного исхода сделки. «Палмейрас» предлагает «Зениту» несколько сценариев. Первый — трансфер этой зимой. Второй — оформление сделки здесь и сейчас, но Нино доиграет сезон в России.

Отмечается, что «Палмейрас» уже направил своего переговорщика в Абу-Даби, где базируется «Зенит» на зимних сборах. Он попытается договориться с петербургским клубом о трансфере защитника.