Быстров предложил учредить отдельную награду для легендарного футболиста

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров предложил создать отдельную награду для действующего российского футболиста.

По словам Быстрова, Игорь Акинфеев - великий футболист, который заслуживает отдельной награды.

- Игорь великий футболист, но он вратарь. Вратарь — это отдельная номинация. Считаю, что для Акинфеева должна быть отдельная награда, - приводит слова Быстрова "СЭ".

Игорь Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Голкипер является шестикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. Контракт 39-летнего футболиста с армейцами рассчитан до конца текущего сезона. В апреле экс-игроку сборной России исполнится 40 лет.