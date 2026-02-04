Экс-игрок «Спартака» вступился за Станковича

Шалимов о «Спартаке»: «Не понимаю претензий игроков, что Станкович не разговаривал с ними. Я не помню, чтобы Бесков вызывал индивидуально»
Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов отреагировал на слухи о том, что бывший тренер красно-белых Деян Станкович не проводил индивидуальные беседы с футболистами.
«Игроки «Спартака» жалуются на то, что Станкович не разговаривал с ними. Не совсем понимаю претензий футболистов. Если говорить о Пруцеве, то есть в центре Умяров, Барко и Жедсон, плюс Мартинс на замене. Что сказать Пруцеву? Чтобы лучше работал? Но это понимает и сам игрок. Если говорить, но не выпускать на поле, это игрок будет рассматривать как издевательство и насмешку. Вопрос тонкий, и поэтому спрашивать с тренера надо не за разговоры, а за результат. Я играл в «Спартаке» у Бескова – и не помню, чтобы Константин Иванович вызывал на индивидуальные беседы. Есть привычный формат разборов матча, где доставалось прилично, и где все подробно объяснялось. А индивидуальные беседы проводились с лидерами команды – с Дасаевым, Хидиятуллиным и Бубновым. Молодым перепадало по паре слов. А напихать на разборе – это было привычное дело. Команда знала, – если Бесков пришел в кожаном пиджаке, получат все. А разговоры с игроками – это больше у помощников было», – сказал Шалимов.
