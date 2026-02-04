Экс-тренер «Балтики» может возглавить «Крылья Советов»

Бывший тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич может возглавить «Крылья Советов».

© ПФК «Крылья Советов»

Банк «Солидарность», получивший полный контроль над самарской и всеми внутренними процессами после выдачи беспроцентного кредита на погашение задолженности перед «РТ Капитал», ставит ключевым условием смену стренера.

Нынешний наставник «Крыльев Советов» Магомед Адиев будет уволен этой весной, в апреле или мае.

Основными кандидатами называются Сергей Булатов, который является бывшим ассистентом Игоря Осинькина, пять лет отработавший с ним в Самаре и оставшийся в штабе Адиева, а также Сергей Игнашевич.

Адиев был назначен главным тренером «Крыльев Советов» в июне прошлого года, сменив в данной должности Игоря Осинькина.

Предыдущим местом работы специалиста были подмосковные «Химки».

После 18-ти сыгранных туров «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева идут на 12-ом месте в РПЛ, набрав 17 очков.

Отрыв самарской команды от зоны прямого вылета составляет пять баллов.

В предстоящих турах чемпионата России «Крыльям Советов» после завершения зимней паузы предстоит сыграть на на своем поле против махачкалинского «Динамо» и казанского «Рубина», а также встретиться на выезде с динамовцами Москвы и нижегородским «Пари НН».