Президент «БроукБойз» не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке

Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке: «Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, Карпин – так же с «Сосьедадом», Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА. А тут Жирков, Игнашевич и Кержаков»
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке.
В опросе «Спорт-Экспресса» приняли участие журналисты спортивных СМИ и комментаторы.
«Не согласен с голосованием в «СЭ». Даже в начале 21 века Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, был капитаном, забивал по десять голов за сезон. Карпин – та же тема с «Сосьедадом». И чуть золото не выиграл. Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА, забив в обоих финалах! Пусть и не в топ-лиге, но при Моуриньо. А тут, при всем уважении, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич и Александр Кержаков. Керж чуть больше года продержался в «Севилье». Жиркова, при всей крутости, явно по протекции Абрамовича взяли в «Челси», где он вообще не заиграл. Журналисты тут по дружбе голосуют или как?» – написал Егоров.
Президент «Броуков» показал, как голосовал в опросе: 1 место – Аршавин, 2 – Мостовой, 3 – Карпин, 4 – Аленичев, 5 – Акинфеев, 6 – Головин, 7 – Дзюба, 8 – Павлюченко, 9 – Жирков, 10 – Кержаков.
