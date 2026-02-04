Ловчев оценил обращение эстонских клубов в УЕФА против российских команд

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» призвал не воспринимать всерьез обращение эстонских клубов в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом прекратить солидарные выплаты российским командам.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что 28 футбольных клубов из этой страны обратились в УЕФА с требованием остановить выплаты российским командам и призвали исключить Россию из структуры союза.

— Это уже не болезнь, а насморк… Сравнение хорошее, да! Эстонцы говорят, чтобы нам какие‑то деньги не выплачивали… Да какие деньги? Всю жизнь мы платили им! Они знают, что деньги — это во многом Россия. Эстонцы могут требовать, что хотят! Кто вы такие в футболе? Ну какие эстонцы? Это как [бывший чешский хоккейный вратарь Доминик] Гашек, который повякал‑повякал… Теперь замахнулся на США! Призывает отнять у них чемпионат мира… Ну кто ты такой? Кто тебя слушать будет? — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.