Ветеран ЦСКА предположил, кого не хватает клубу

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на победу армейцев над «Краснодаром» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА требуется еще один футболист в оборону для глубины состава, потому что будут матчи еще и на Кубок России. А «армейцам» нельзя терять очки в борьбе за призовую тройку. Поэтому еще один опытный футболист необходим», — сказал Хомуха.

3 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ. Основное время игры завершилось со счетом 2:2.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).