Роналду не пропускал тренировки «Аль-Насра» и будет на занятии сегодня. Португалец не улетал из Саудовской Аравии, чтобы добиться ухода из клуба (Record)
Вопреки сообщениям саудовской прессы, Криштиану Роналду не покидал Эр-Рияд с целью «добиться» ухода из «Аль-Насра», сообщает Record.
Утверждается, что нападающий не пропустил ни одной тренировки, а в среду примет участие в обычном занятии под руководством Жорже Жезуша.
Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он так же не участвовал в тренировке после игры.
Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.
По информации Record, возвращение Роналду в Португалию по окончании сезона не рассматривается, будущее нападающего действительно может быть связано с МЛС или возвращением в Европу.
В текущем сезоне португалец забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах.
Стоит напомнить, что Роналду – один из инвесторов компании Medialivre S.A., владеющей изданием Record.
