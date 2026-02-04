Эксперт назвал позиции, которые нужно усилить "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о возможных трансферах клуба. Бубнов заявил, что "Спартаку" необходим хороший форвард, а также опорный полузащитник.

"Одним Саусем нельзя обойтись по той простой причине, что им нужен, да и любой команде нужен, второй забивной форвард. Хороший. Им нужен, на мой взгляд, хороший опорный полузащитник. Такого высокого класса, типа Аугусто у "Краснодара". И у них проблемы всё-таки существуют с крайними защитниками", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Пресс-служба московского "Спартака" объявила о трансфере Владислава Сауся в клуб 26 января. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Московский клуб одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений в лиге.