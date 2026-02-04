В аргентинском клубе хотят вернуть Месси

В «Ньюэллс Олд Бойз» хотят вернуть Месси: «Работаем над тем, чтобы Лео играл за нас в 2027-м. Это проект для Росарио и всего аргентинского футбола»
В «Ньюэллс Олд Бойз» заявили о планах возвращения Лионеля Месси в 2027 году.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины находился в системе клуба из Росарио с 1994 по 2000 год.
«Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за «Ньюэллс» в первой половине 2027 года, но пока на этом все. Этот проект выходит за пределы «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, всей провинции и аргентинского футбола», – заявил первый вице-президент клуба Хуан Мануэль Медина.
По словам Медины, высшие должностные лица участвуют в проекте с целью создания необходимых условий для того, чтобы возвращение Месси стало реальностью.
Медина также рассказал, что первые контакты начались в 2024 году, когда была сформирована политическая группа UNEN во главе с Игнасио Боэро, нынешним президентом «Ньюэллс», который баллотировался на выборах декабре 2025 года.
«С этого момента этот долгосрочный проект начал обретать форму», – пояснил он.
Вице-президент также подтвердил, что переговоры с ближайшим окружением Месси уже состоялись: «Разговоры были, идея поднималась, но на сегодняшний день никаких решений нет».
