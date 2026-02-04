"Крылья Советов" разрывают контракт с игроком из-за травмы

Самарские "Крылья Советов" разрывают контракт с Алексеем Суторминым.

По информации источника, игрок получил открытый перелом руки на корпоративном турнире, в котором не имел права принимать участия. Из-за этого инцидента самарский клуб решил разорвать с ним контракт.

Алексей Сутормин выступает за "Крылья Советов" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 22 матча, голевыми действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.