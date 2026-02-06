Экс-игрок «Зенита» оценил уход Эраковича из клуба

Экс-форвард «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал уход защитника сине-бело-голубых Страхини Эраковича в сербскую «Црвену Звезду».

© ФК "Зенит"

«Уход Эраковича — это, безусловно, потеря, потому что сейчас у «Зенита» в центре обороны остались такие «штакетины» как Дивеев и Нино. А вот Эракович как раз был таким универсальным центральным защитником, который при надобности мог сыграть и крайнего. Не знаю, зачем «Зенит» его отпустил. Пока есть опасения перед началом сезона», - заявил Николаев «РБ Спорт».

Ранее 25-летний Эракович перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до 31-го августа 2026-го года.

В нынешнем сезоне сербский защитник провел во всех турнирах 19 матчей, отдал 1 результативную передачу.

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». Вместе с сербской командой он трижды становился чемпионом страны, а также дважды брал Кубок Сербии.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость спортсмена в 7,50 млн. евро.