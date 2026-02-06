Врач "Динамо" рассказал о состоянии новичка команды Рикардо
Главный врач "Динамо" Михаил Бутовский сообщил, когда бразильский защитник Дэвид Рикардо сможет выйти на поле.
"С ним все хорошо, он здоров. На сегодняшний момент проходит этап реадаптации и в ближайшее время будет с командой принмать участие в играх", - сказал врач в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
21 января московское "Динамо" сообщило о подписании контракта с 23-летним центральным защитником из "Ботафого" Дэвидом Рикардо. Договор с бразильским игроком рассчитан до лета 2030 года и имеет возможность продления еще на один сезон.
Напомним, ранее Рикардо не попал в заявки бело-голубых на матчи Зимнего кубка РПЛ против "Зенита" и ЦСКА.