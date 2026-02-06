Врач "Динамо" рассказал о состоянии новичка команды

Главный врач "Динамо" Михаил Бутовский сообщил, когда бразильский защитник Дэвид Рикардо сможет выйти на поле.

© Rusfootball

"С ним все хорошо, он здоров. На сегодняшний момент проходит этап реадаптации и в ближайшее время будет с командой принмать участие в играх", - сказал врач в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

21 января московское "Динамо" сообщило о подписании контракта с 23-летним центральным защитником из "Ботафого" Дэвидом Рикардо. Договор с бразильским игроком рассчитан до лета 2030 года и имеет возможность продления еще на один сезон.

Напомним, ранее Рикардо не попал в заявки бело-голубых на матчи Зимнего кубка РПЛ против "Зенита" и ЦСКА.