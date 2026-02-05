«Спартак» продлил контракт с защитником

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с Даниилом Денисовым. Красно-белые продлили контракт со своим 23-летним воспитанником до лета 2030 года.

«Даниил сыграл уже почти 150 матчей за «Cпартак» и выигрывал с красно-белыми Кубок России. Желаем новых побед и трофеев!» — написала пресс-служба клуба.

Защитник находится в системе красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. В 2022 году Денисов выиграл Фонбет Кубок России вместе с московской командой.