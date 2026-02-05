ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»

ФИФА отменила действовавшее в отношении «Ростова» ограничение на регистрацию новых игроков — соответствующая запись появилась в реестре на официальном сайте организации.

Ранее запрет действовал с 14 января текущего года и был введен из‑за задолженности жёлто‑синих перед уругвайским клубом «Пеньярол», связанный с переходом полузащитника Родриго Саравии в состав «Ростова». После снятия ограничения клуб вновь получил право регистрировать футболистов в соответствии с регуляциями ФИФА.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» набрал 21 очко по итогам 18 туров и завершил первую часть перед зимним перерывом на 11‑й строчке турнирной таблицы.

Родриго Саравия перебрался в «Ростов» летом 2025 года. В январе он покинул команду, что и стало основанием для спора о задолженности между клубами.

28 февраля желто-синие сыграют с «Краснодаром».